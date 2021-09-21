Глава NASA с нетерпением ждет поездки к Рогозину

Директор NASA Билл Нельсон надеется "как можно скорее" приехать в Москву, где его ждет встреча с гендиректором Роскосмоса Дмитрием Рогозиным. Об этом он рассказал на телефонном брифинге.

Глава NASA уточнил, что все зависит от эпидемиологической ситуации. "Я надеюсь, что этот штамм "дельта" пройдет, [но] есть свидетельства того, что есть и другие штаммы, которые появляются", - цитирует его ответ на вопрос о возможных сроках поездки ТАСС.

Нельсон добавил, что сам он привит от Covid-19, и "с нетерпением" ожидает "самой первой возможности", чтобы совершить визит.