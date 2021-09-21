В Тегеране ждут, что ШОС выведет Иран из изоляции

Иран начал формальный процесс вступления в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС). Процесс, который будет длиться около двух лет, соответствует цели президента Ибрахима Раиси по улучшению связей с соседними странами. Al Monitor напоминает, что ранее у Ирана был статус государства-наблюдателя в организации. Теперь в ИРИ надеются, что полноправное членство в ШОС улучшит экономику страны.

Вернувшись из Таджикистана, где проходил саммит ШОС, в ходе которого было одобрено членство Ирана в организации, Раиси дал указание подготовить отчеты о возможностях сотрудничества с ШОС. ”Сегодня не только министерство иностранных дел, но и все остальные ведомства обязаны максимально использовать возможности экономического процветания страны”, - сказал Раиси 19 сентября.

Он заявил, что все страны-члены ШОС хотят расширить экономические связи с Ираном, и иранские министерства должны быть к этому готовы. Одна из важных областей взаимодействия, о которых упомянул Раиси, - порт Чабахар на юго-востоке Ирана в Оманском заливе. По его словам, порт, который финансируется и строится совместно с Индией, может стать ”воротами в Азию и мир”. Порт Чабахар может стать выходом в Центральную Азию для Индии по суше в обход Пакистана, чему Нью-Дели был бы несказанно рад. Однако развитие порта задерживается из-за проблем и затруднений между Ираном и Индией.

Помимо улучшения торговых отношений с Индией, Иран надеется расширить экономические связи с Китаем и Россией, двумя другими крупными экономиками ШОС. Однако по-прежнему существуют вопросы, касающиеся американских санкций, которые ограничивают возможности Ирана проводить банковские операции и продавать свою нефть.

В статье информационного агентства Fars утверждается, что одна из проблем, с которыми Иран сталкивается в отношениях с западными странами, заключается в том, что экономика этих стран не зависит от Ирана, поэтому им было нетрудно разорвать отношения со страной после того, как Соединенные Штаты вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий и повторно применили санкции. В статье утверждается, что в рамках ШОС все стороны могут быть связанными и зависимыми друг от друга, что приведет к принятию решений, которые позволят избежать американских санкций. Ссылаясь на бывшего главу Национальной нефтехимической компании Ирана Абдулхусейна Баята, авторы статьи утверждают, что во время пика санкций Иран по-прежнему экспортировал нефтехимическую продукцию в Индию и Китай. Баят признал, что санкции могут затруднить установление экономических связей Ирана со странами ШОС, но отметил, что выход есть.

Иранские чиновники высоко оценили принятие страны в ШОС. Член парламента Мухаммад Реза Миртажалдин назвал членство Тегерана в ШОС ”большим достижением”. По его словам, государство стремилось к этому на протяжении почти двух десятилетий, и с приходом администрации Раиси и его команды мечта осуществилось. Представитель министерства иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде назвал членство Ирана в ШОС ”оперативным завершением проекта изоляции Ирана со стороны Америки”.