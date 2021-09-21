Подруга спасла жительницу Пятигорска от "Отелло"

Убийство на почве ревности удалось предотвратить в Пятигорске, такое сообщение опубликовано на сайте ГУ МВД по Ставропольскому краю.

Во время застолья 33-летний местный житель начал угрожать убийством своей сожительнице. "Женщине помогла вырваться сестра дебошира, которая, испугавшись за жизнь подруги, поспешила набрать "02", - пояснили в управлении.

Агрессор был доставлен в отдел внутренних дел, где дал признательные показания.

"Как выяснилось, конфликт возник на почве ревности, но уже скоро мужчина на полном серьезе стал угрожать задушить обидчицу", - добавили в полиции.

Открыто уголовное дело по ч.1 ст.119 УК РФ (угроза убийством).