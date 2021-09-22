Технологии помогают Азербайджану восстановить разоренные оккупантами земли

На пострадавших в ходе армянской оккупации освобожденных землях Азербайджана ведется масштабная реконструкция - планируется создание экологически чистых цифровых городов, где граждане смогут проживать в наилучших условиях. Как сообщает американское издание ZDNet, специализирующееся на новостях о технологиях, Азербайджан постепенно восстанавливает пострадавшие территории за счет создания умных городов и сел с наиболее комфортными условиями жизни.

По словам эксперта по городскому планированию и доцента Бакинского университета ADA Анара Велиева, создание новых сообществ, основанных на цифровых технологиях, сделает регион более привлекательным не только для тех, кто хочет вернуться, но и для тех, кто не покидал регион во время конфликта. ”Правительство хочет послать всему населению сигнал о том, как власти будут действовать в совершенно ином, гораздо более эффективном регионе, где все будет основано на справедливости”, - сказал Валиев в интервью ZDNet.

Вначале в Зангиланском районе будет построено несколько ”умных сел”: Агалы-1, Агалы-2 и Агалы-3. Более двухсот домов будет создано с использованием инновационных строительных материалов, в частности, переработанной стали и сборного железобетона. Они будут подключены к интеллектуальным коммунальным службам электроснабжения, газа и утилизации отходов.

Первая фаза пилотного проекта была запущена в феврале 2021 года. ”Проект включает в себя развитие пяти компонентов: жилищного строительства, производства, социальных услуг, интеллектуального сельского хозяйства и альтернативных источников энергии, - сказал министр сельского хозяйства Азербайджана Инам Керимов. - ”Альтернативные источники энергии будут использоваться для обеспечения всех жилых домов, социальных объектов, офисных зданий, предприятий общественного питания, переработки и производства сельскохозяйственной продукции”.

По данным Бакинского научно-исследовательского института, в настоящее время существует 20-процентный разрыв между сельскими и городскими жителями с точки зрения доступности интернета, в основном из-за нехватки соответствующей инфраструктуры и более низкого уровня цифровой грамотности в сельской местности.

Такие проекты могут побудить молодых азербайджанцев переехать в Нагорный Карабах в поисках новых возможностей. Один из них - 26-летний Эльдар Хамза. Во время первой Карабахской войны семья Хамзы была изгнана из Физули, в котором до войны проживало около 17 тыс. человек, и который превратился в ходе армянской оккупации в город-призрак. Теперь город снова находится под контролем Азербайджана, и Хамза, который работает туроператором в Баку, говорит, что готов вернуться: ”Когда мы узнали о планах правительства в отношении городов, новых зданий и умных деревень, мы нашли их очень интересными для молодого населения. Если у крупных компаний будет возможность перевести сотрудников в регион, то большинство из них вернется сюда жить”.

Близлежащий Агдам тоже перестраивается. До конфликта в городе проживало около 30 тыс. человек. Сейчас, как и Физули, он практически безлюден. Власти Азербайджана приступили к созданию плана реконструкции Агдама после завершения конфликта в ноябре 2020 года. После завершения строительства это будет четвертый по величине город в Азербайджане с населением в 100 тыс. человек.

”У нас сейчас этап планирования. Мы создаем концепты всевозможных объектов, - сказал ZDNet экономист и спецпредставитель президента Азербайджана в Агдамском районе Эмин Гусейнов. - Самое главное - это основная инфраструктура, которая сейчас создается. Когда она будет завершена, мы начнем строительство города”.

Развитие умных городов станет благом для зарождающейся сферы ИКТ Азербайджана. В 2016 году ИКТ были одним из 11 секторов экономики, которые власти Азербайджана определили стратегически важными для страны. В Азербайджане принята стратегическая дорожная карта развития. Тем не менее, согласно отчету IPHR и Azerbaijan Internet Watch, в 2020 году сектор ИКТ составил лишь 1,6% от общего ВВП Азербайджана.

”Я считаю, что сектор ИКТ будет развиваться быстрее, потому что создание умных городов невозможно без использования информационных технологий”, - сказал Валиев ZDNet, добавив, что многие молодые люди в стране заняты в сфере информационных технологий, в частности, занимаются программированием и системной инженерией.

К информационным технологиям и сельскому хозяйству у государства значительный интерес. Дмитрий Андрианов, основатель бакинского технологического журнала InfoCity, говорит, что развитие умных городов и сел на освобожденных территориях Карабаха должно стать стимулом для дальнейшего развития технологического сектора Азербайджана. ”Развитие отрасли способствует росту спроса на молодых ИТ-специалистов”, - заключил Андрианов.