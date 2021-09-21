Крупный музей современного искусства появится в Алматы

В Алматы появится музей Almaty Museum of Arts. Он будет создан за счет частных средств и сможет конкурировать с лучшими мировыми музеями.

"Общая площадь музея - 10 400 квадратных метров, на которой расположатся залы для временных и постоянных экспозиций, библиотека, площадка для театральных постановок и концертов, залы для проведения образовательных программ для детей и взрослых, кафе, ресторан, лектории и профессиональное хранилище для произведений искусства", - написал в своем Instagram блогер и PR-специалист Алишер Еликбаев.

Архитектурный проект разработали создатели ТРЦ MEGA Alma-Ata и ТРЦ MEGA Silk Way. Также в проекте занята глобальная консалтинговая компания Lord Cultural Resources, работавшая над такими музеями, как Центр Помпиду и Лувр в Париже, Музей современного искусства Сан-Франциско, Музей Гуггенхайма в Бильбао, Музей исламского искусства Катара в Дохе.

Общая стоимость строительства и коллекции будущего музея превысит $100 млн, средства полностью выделит бизнесмен Нурлан Смагулов. Он завещал музей городу.