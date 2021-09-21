Грузию и Россию связали карась, бычки и кильки

Минсельхоз Ставропольского края сообщил о том, что кооператив "Прикумский консервный завод" из Буденновского округа начал поставки продукции в Грузию.

Отмечается, что первая партия рыбных консервов уже поступила в Грузию. Стоимость поставки составила $17 500 США.

Пресс-служба предприятия уточняет, что ассортимент выпускаемой продукции насчитывает более шести наименований, в том числе – "Карась обжаренный", "Бычки бланшированные", "Килька черноморская в томатном соусе".

Все сырье приобретается у местных товаропроизводителей и поставляется в основном в торговые сети Пятигорска, Махачкалы и Волгограда.

