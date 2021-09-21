Эрдоган на Генассамблее ООН: Азербайджан воспользовался правом на самооборону и положил конец оккупации

В ходе Отечественной войны Азербайджан, воспользовавшись правом на самооборону, положил конец оккупации своих земель армянскими войсками. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Он пояснил, что таким образом были реализованы резолюции Совета Безопасности ООН, которые прежде не выполнялись в течение многих лет.

"Это открывает новые возможности для установления прочного мира в регионе", - отметил турецкий лидер.

Эрдоган заверил, что Анкара готова поддержать каждый позитивный шаг, который сделают стороны.