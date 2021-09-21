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Башенный кран рухнул на дом в Черкесске (ФОТО)

Башенный кран рухнул на дом в Черкесске (ФОТО)
Башенный кран рухнул на дом в Черкесске (ФОТО)
Башенный кран рухнул на дом в Черкесске (ФОТО)

Строительный кран упал сегодня утром в Черкесске, такое сообщение размещено на сайте ГУ МВД по КЧР.

В нем говорится, что сегодня в 10:01 в дежурную часть поступил сигнал о том, что на улице Доватора произошло падение крана, придавившего коммерческое здание.

На место ЧП незамедлительно прибыли следственно-оперативная группа, наряд ППС и руководство городской полиции.

По предварительным сведениям, пострадавших в результате инцидента нет.

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