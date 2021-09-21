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Президент: Турция может ратифицировать Парижское соглашение по климату

Президент: Турция может ратифицировать Парижское соглашение по климату

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о том, что Анкара может ратифицировать Парижское соглашение по климату.

По его словам, это может произойти в октябре. "Законопроект будет включать декларативные обязательства Анкары в соответствии с конструктивными шагами в экологической сфере", - сказал он, выступая во вторник на общеполитических дебатах 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Парижское соглашение – соглашение в рамках Рамочной конвенции ООН об изменении климата, регулирующее меры по снижению содержания углекислого газа в атмосфере с 2020 года.

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