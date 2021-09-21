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Автопарк Дербента пополнился новыми автомобилями скорой помощи

Автопарк Дербента пополнился новыми автомобилями скорой помощи

Служба скорой помощи в Дербенте получила 16 новых машин, проинформировали в администрации города. Сообщается также, что штат экстренной службы увеличился на пять бригад.

 "Министр здравоохранения Дагестана Татьяна Беляева передала 16 новых, оснащенных машин скорой медицинской помощи экстренной службе Дербента… штат скорой древнего города был увеличен еще на 5 бригад и составил 20 бригад", - сообщили в ведомстве.

Уточняется, что все автомобили оснащены современной аппаратурой для оказания помощи больным и системой ГЛОНАСС, которая позволяет отслеживать и регулировать их местонахождение для сокращения скорости прибытия экстренной бригады к пациентам.

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Вестник Кавказа

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