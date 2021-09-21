Раиси: санкции США оставили Иран без вакцины от коронавируса

Санкции США в области медицины не позволили Ирану закупать вакцины от COVID-19, заявил президент Ирана Эбрахим Раиси на Генассамблее ООН.

"Несмотря на тот факт, что Исламская Республика Иран с самого начала стремилась приобрести вакцины от надежных международных источников, она столкнулась с бесчеловечными санкциями в сфере медицины", - приводит его слова "Интерфакс".

Раиси осудил все еще действующие санкции США, особенно связанные с товарами гуманитарного назначения, и назвал их "организованным преступлением", отражающим суть "так называемых американских прав человека".

Президент обратил внимание, что из-за рестрикций в Иране было начато стабильное внутреннее производство вакцин от коронавируса.