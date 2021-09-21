Чиновников уличили в махинациях с землей на 1,3 млн рублей в Ингушетии

Сельские чиновники стали фигурантами уголовного дела о превышении должностных полномочий (ч.1 ст.286 УК РФ) в Назрановском районе, такое сообщение опубликовано на сайте СУ СКР по Ингушетии.

Как установило следствие, с октября 2017 года по июль 2018 года должностные лица администрации сельского поселения Экажево, не имея на то законных оснований, выдали выписки из похозяйственной книги нескольким местным жителям. В бумаги они внесли заведомо ложные данные о наличии в собственности участков земли под индивидуальное жилищное строительство.

"Данные документы послужили основанием для регистрации управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Ингушетия прав собственности на данные земельные участки общей кадастровой стоимостью более 1,3 тыс рублей, что повлекло существенное нарушение законных интересов государства", - пояснили в управлении.

В данный момент по уголовному делу ведутся следственные действия, цель которых - установление всех обстоятельств преступления и лиц, его совершивших.