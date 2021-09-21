Неурожай сократил экспорт зерна из Казахстана

В этом году Казахстан сможет экспортировать на 0,5-1 млн тонн зерна меньше, чем планировалось, сообщил премьер-министр Казахстана Аскар Мамин.

"Несмотря на снижение объема зерновых из-за засухи в текущем году, внутренняя потребность страны в зерне полностью обеспечена. Есть возможность реализации объемов зерна на экспорт 6-6,5 миллиона тонн", - заявил он на заседании правительства во вторник.

Ранее экспортный потенциал зерновых оценивался в 6,5-7 млн тонн.

"В новом сезоне основные поставки казахстанской пшеницы и муки будут направлены на традиционные рынки: страны Средней Азии, Иран и Афганистан", - добавил премьер. Он отметил, что высокое качество зерна позволит также увеличить отгрузку пшеницы в Китай.