Спортивную жизнь Северной Осетии ждут изменения

Более 1,3 млрд рублей будет направлено в Северную Осетию на развитие спорта и физической культуры до 2025 года, сообщили в пресс-службе главы и правительства республики.

На эти средства в республике будут проводиться мероприятия, направленные на развитие массовых видов спорта, в том числе - создание школьных, студенческих спортивных клубов.

Также будут улучшены условия для занятий спортом людей с ограниченными возможностями.

По словам врио председателя правительства республики ТаймуразаТускаева, необходимо, чтобы в Северной Осетии на профессиональном уровне развивались не только традиционные для республики школы вольной борьбы, футбола, тяжелой атлетики, фехтования, но и других игровых видов спорта, например, волейбола и баскетбола.

"У нас крен в сторону одних видов спорта, тогда как мы забываем про другие, не менее популярные среди жителей республики. К примеру, волейбол и баскетбол", - сказал он, отметив, что эти виды спорта также "заслуживают внимания и развития на профессиональном уровне", передает ТАСС.