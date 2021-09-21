Работы Эдуарда Путерброта украсили Махачкалу

В Музее Махачкалы начала работу выставка "Эдуард Путерброт. Художник и Театр", здесь представлены работы дагестанского художника и сценографа.

Эдуард Путерброт (1940-1993) около двух десятков лет работал художником в национальных театрах Дагестана, мастер оформил более 80 спектаклей.

В пресс-службе музея отметили, что выставка театральных работ Эдуарда Путерброта – часть масштабного художественно-просветительского проекта "Фрагмент занавеса № 16", который посвящен 80-летию со дня рождения этого выдающегося дагестанского художника, сценографа, искусствоведа. "На выставке представлены эскизы костюмов и декораций к спектаклям, афиши, фотографии, видеохроника", - говорится в релизе.

В пресс-службе Музея Махачкалы также сообщили о том, что большая часть представленных работ, хранится в собрании семьи художника и впервые демонстрируется в рамках этой выставки.

Ранее они экспонировались в Москве на площадке партнера проекта, Театрального музея имени А.А.Бахрушина. Выставка продлится до 15 ноября. Вход свободный.