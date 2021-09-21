Президент Ирана назвал главное препятствие демократии в Сирии и Ираке

Военное присутствие США в Сирии и Ираке – это главное препятствие для достижения демократии в этих странах, заявил президент Ирана Эбрахим Раиси.

"Военное присутствие США в Сирии и Ираке является главным препятствием для демократии", - сказал он, выступая во вторник на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден заявил, что американская сторона готова вернуться к соблюдению норм иранской ядерной сделки в том случае, если Тегеран поступит так же.