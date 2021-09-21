Синоптики пообещали жителям Москвы настоящее бабье лето

В конце сентября в центральной части Европейской России ожидается длинное бабье лето. Об этом говорится в сообщении на сайте центра погоды "Фобос".

Специалисты отмечают, что погода начнет улучшаться с понедельника. Днем 27 сентября воздух прогреется до плюс 11-16 градусов, а ночью - до плюс 2-7 градусов.

В центре погоды "Фобос" также поведали, что в конце сентября облаков в небе станет меньше, и вероятность осадков будет невелика.

По словам синоптиков, умеренно теплая и комфортная погода сохранится и в начале октября.