В ковидных клиниках Грузии заработают избирательные участки

Глава ЦИК Грузии Георгий Каландаришвили сообщил о том, что в каждом избирательном округе Грузии к выборам в органы местной власти будут открыты спецучастки в клиниках.

По его словам, после двухдневного обсуждения ЦИК Грузии решил создать по одному спецучастку во всех 73-х избирательных округах для того, чтобы в голосовании могли участвовать находящиеся в клиниках и зонах карантина из-за коронавируса.

Каландаришвили напомнил, что выборы состоятся 2 октября. Гражданам Грузии предстоит выбирать мэров и депутатов местных совещательных органов – сакребуло, передает Sputnik Грузия.