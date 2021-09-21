Роскосмос и РАН согласились создать новую орбитальную станцию

Роскосмос и РАН рекомендуют создать новую орбитальную служебную станцию, такое сообщение опубликовано на сайте госкорпорации.

В нем говорится, что сегодня в режиме видеосвязи прошло совместное заседание президиума научно-технического совета "Роскосмоса" и бюро Совета РАН по космосу.

"На заседании было поддержано предложение Ракетно-космической корпорации "Энергия" имени С.П. Королева (входит в состав Госкорпорации "Роскосмос") по развертыванию работ в рамках создания национального пилотируемого космического комплекса на низкой околоземной орбите - Российской орбитальной служебной станции, что обеспечит непрерывное использование околоземной космической инфраструктуры", - отмечается в сообщении.

Новая станция - РОСС - станет эволюционным шагом по созданию типовых технологий для реализации программы изучения и освоения Луны, полетов к Марсу, а также осуществления инновационных научно-технических программ и прикладных экспериментов в космосе.

По итогам заседания его участники рекомендовали "Роскосмосу" представить в правительство РФ предложения о необходимости разработки РОСС, а также продолжении эксплуатации российского сегмента МКС на время создания новой станции.