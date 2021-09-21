Дагестан представил передвижную выставку в Усадьбе "Абрамцево"

Этнографический музей-заповедник "Дагестанский аул" открыл выставку "Многообразие красок Кавказа" в историко-художественном и литературном музее-заповеднике "Абрамцево".

Как сообщили в пресс-службе этнографического музея, выставка была организована совместно с Постпредством РД в Москве и музеем-заповедником "Абрамцево" в рамках проекта Нацкультура и была приурочена к столетию образования ДАССР и празднованию Дня единства народов Дагестана.

Музей представил более 60 экспонатов, из них картины известных дагестанских художников, ювелирные изделия, и национальные костюмы. Так же были организованы мастер-классы по графике, ювелирному делу, унцукульской насечке по дереву, игре на национальных музыкальных инструментах.

Отмечается, что проект "Многообразие красок Кавказа" реализуется музеем "Дагестанский аул" с 2013 года, за это время он успел объездить все регионы Северного Кавказа, Санкт-Петербург и Москву.