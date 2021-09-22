Новую партию автобусов завезли в Тбилиси

Мэрия Тбилиси закупила новую партию автобусов и микроавтобусов, которые будут курсировать по улицам города.

Новый общественный транспорт представил мэр Каха Каладзе.

Всего Тбилиси в этом году получил 180 единиц 8-метровых автобусов марки ISUZU и 300 микроавтобусов марки Ford.

"Можно сказать, что парк желтых автобусов полностью обновлен. Однако мы не ограничились только этим и приняли решение завезти дополнительно 380 единиц автобусов. Из них 180 единиц будут 8-метровые автобусы, которые здесь представлены", – приводит слова Каладзе "Спутник-Грузия".

Он отметил, что 35 новых автобусов начнут обслуживать граждан с 23 сентября. Остальная часть будет завезена до февраля 2022 года.

"В будущем году мы планируем приобрести 200 единиц 18-метровых автобусов, которые будут передвигаться на конкретных маршрутах. Безусловно, данное решение принято с учетом узких улиц. Передвижение 18-метровых автобусов будет невозможно и специально выделены конкретные линии, где они будут передвигаться", – подчеркнул мэр.

Каладзе добавил, что вместе с транспортом в Тбилиси обновят соответствующую дорожную инфраструктуру.

"Самое главное – необходимо сделать все, чтобы в столице были выделены конкретные места на дорогах, где автобус сможет передвигаться без всяких препятствий", – заключил глава города.