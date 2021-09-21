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В России вырастет число контрактников в Вооруженных Силах

В России вырастет число контрактников в Вооруженных Силах

В пояснительной записке к проекту федерального бюджета России на 2022-2024 годы говорится о том, что на ближайшие три года в бюджет заложено 73 млрд рублей на рост числа контрактников в Вооруженных силах. 
"На увеличение численности офицеров и военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации, проходящих военную службу по контракту, в 2022 году на 28 443,0 млн рублей, в 2023 году на 44 405,7 млн рублей, в 2024 на 1 794,3 млн рублей", - говорится в документе. 
Ранее сообщалось, что в 2020 году число контрактников в российской армии превысило число призывников, напоминает РИА Новости.

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Вестник Кавказа

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