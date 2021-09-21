Президент США призвал готовиться к новой пандемии

Президент США Джо Байден призвал мировое сообщество совместно подготовиться к следующей пандемии. Об этом он заявил в ходе своего выступления на ежегодной 76-й сессии Генассамблеи ООН.

По его словам, на сегодняшний день все страны мира стоят перед выбором.

"Будем ли мы вместе бороться за человеческие жизни, сплотимся ли мы для победы над COVID-19 … или мы не сможем применить имеющиеся инструменты и знания, когда столкнемся с новыми более опасными вариантами вируса", - сказал он в холе выступления.

Кроме того, американский лидер обратил внимание на сложный выбор, который связан с изменением климата на Земле. Байден отметил, что мировое сообщество должно определиться – столкнуться с вызовами природы или пострадать от усиливающихся засух, наводнений, пожаров и ураганов.