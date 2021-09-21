Помощница по хозяйству обокрала пенсионера в Избербаше

Полицейские вернули похищенные деньги пожилому жителю Избербаша, такое сообщение опубликовано на сайте ГУ МВД РФ по Дагестану.

В нем говорится, что к правоохранителям с заявлением обратился 79-летний местный житель. Он рассказал, что 37-летняя жительница города, находясь в его квартире, похитила у него 4,5 тыс рублей.

Подозреваемая была установлена и доставлена в отдел, где дала признательные показания, сообщив, что ее пригласили помочь пенсионеру по хозяйству. При оплате мужчина достал деньги, отсчитал 1,5 тыс рублей и отдал помощнице, а остальные - 4,5тыс рублей - спрятал обратно в задний карман брюк.

"Женщина, увидев в кармане купюры, отметила это про себя, а когда уборка была окончена и пожилой человек направился ее провожать, она, уже у порога, "ловким движением" вынула их незаметно для пенсионера", - указали в управлении.

Украденные деньги возвращены хозяину. Открыто уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ (Кража).