"Кровавые" баннеры с Саакашвили "украсили" предвыборную Грузию

В Тбилиси в преддверии выборов глав городов и районов и депутатов местных совещательных органов появились "кровавые" баннеры, на которых изображен бывший глава Грузии Михаил Саакашвили, а также экс-премьер-министр Георгий Гахария и другие оппозиционеры.

По данным Sputnik Грузия, в проведении такой кампании сначала заподозрили правящую партию "Грузинская мечта-демократическая Грузия", однако ее председатель Ираклий Кобахидзе отверг обвинения, отметив, что этими баннерами "благодарный" народ ответил "жестокой оппозиции".

Впоследствии выяснилось, что размещение баннеров спонсировал бизнесмен Михаил Габричидзе. По его словам, грузинский народ не должен забывать "кровавые годы правления "Единого национального движения".