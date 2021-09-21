Дети-самокатчики сразятся в знании ПДД в Железноводске

В Железноводске состоятся первые на Ставрополье детские соревнования на знание правил дорожного движения среди самокатчиков. Об этом написал на своей странице в Instagram глава города Евгений Моисеев.

Мероприятие пройдет на детской автомобильной дороге в Школьном сквере в Иноземцево, оно организовано при поддержке городского отделения ГИБДД.

"Для наших детей мы построили целый парк с автомобильной дорогой с перекрестками, спусками и подъемами, переходными переходами, лежачими "полицейскими", дорожными знаками и светофором", - поведал градоначальник.

Победители обучающих соревнований получат настоящие призовые самокаты и другие призы.

К состязаниям детей подготовят сотрудники дорожной полиции, которые расскажут, как правильно кататься на сегвеях гироскутерах, моноколесах и электросамокатах.

Моисеев отметил, что знать эти правила необходимо, так как в ПДД будут вноситься поправки о езде на т.н. "средствах индивидуальной мобильности".