Дети-самокатчики сразятся в знании ПДД в Железноводске
В Железноводске состоятся первые на Ставрополье детские соревнования на знание правил дорожного движения среди самокатчиков. Об этом написал на своей странице в Instagram глава города Евгений Моисеев.
Мероприятие пройдет на детской автомобильной дороге в Школьном сквере в Иноземцево, оно организовано при поддержке городского отделения ГИБДД.
"Для наших детей мы построили целый парк с автомобильной дорогой с перекрестками, спусками и подъемами, переходными переходами, лежачими "полицейскими", дорожными знаками и светофором", - поведал градоначальник.
Победители обучающих соревнований получат настоящие призовые самокаты и другие призы.
К состязаниям детей подготовят сотрудники дорожной полиции, которые расскажут, как правильно кататься на сегвеях гироскутерах, моноколесах и электросамокатах.
Моисеев отметил, что знать эти правила необходимо, так как в ПДД будут вноситься поправки о езде на т.н. "средствах индивидуальной мобильности".
Вестник Кавказа
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