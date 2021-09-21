Кадыров пригласил Байдена в Чечню

Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на заявление президента США Джо Байдена на Генассамблее ООН, в котором американский лидер, говоря о нарушении прав меньшинств, упомянул Чечню и Камерун. Соответствующую запись российский политик сделал в своем Telegram.

Кадыров констатировал, что американский президент, буквально только что с позором вернувший армию из Афганистана, неожиданно упомянул Чечню, озвучив очередное нелепое высказывание.

"Байден сделал настолько абсурдное заявление, в ответ на которое я могу только пригласить его в нашу республику", - указал глава Чечни, пояснив, что таким образом президент США сможет своими глазами увидеть, как обстоят дела в регионе.