Ставрополье поддержало "Единую Россию" на 60%

В избирательной комиссии Ставропольского края сообщили о том, что партия "Единая Россия" набрала 60,34% голосов избирателей на выборах депутатов Думы Ставрополья.

"Выборы депутатов Думы Ставропольского края седьмого созыва по краевому избирательному округу и по 25 одномандатным избирательным округам признаны состоявшимися и результаты выборов – действительными", - говорится в сообщении.

Второе место занимает партия КПРФ, набравшая на выборах в Думу Ставрополья 15,71% голосов избирателей, затем следуют: "Справедливая Россия - За правду" - 9,46%, ЛДПР - 4,94%, "Новые люди" - 3,2%, "Партия пенсионеров" - 2,45%, "Коммунисты России" - 1,76% голосов избирателей.

Кроме того, так как 50% депутатского корпуса избиралась по 25 одномандатным округам, с показателем от 29,91% голосов до 68,38% голосов представители "Единой России" победили в 24 одномандатных округах. Также в одном из округов выиграл кандидат-самовыдвиженец. Явка на выборах депутатов краевой думы составила 66,74%.