В Стамбуле открывается первый Международный фестиваль камерной музыки

Во вторник, 21 сентября, в Стамбуле стартует первый Международный фестиваль камерной музыки.

На открытии фестиваля, в котором примут участие всемирно известные исполнители классической музыки, выступят с концертом братья Лукас и Артур Джуссены.

В рамках фестиваля, который продлится до 2 октября, состоятся выступления Гэри Хоффмана и Дэвида Селига, Хеллен Вайс, Габриэля Швабе и Каспара Франца, Светлина Русева и Елены Розановой, Бурака Бильгили и Гекхана Айбулуса.

На фестивале также будут организованы тренинги для молодых музыкантов.

На церемонии закрытия выступят Ниль Коджамангиль и Borusan Quartet, передает агентство Anadolu.