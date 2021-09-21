Россию ждет ледниковый период

В результате изменения течений на севере Атлантического океана в европейской части России может наступить ледниковый период, предупредил ведущий научный сотрудник, специалист по природным катастрофам ФИЦ "Пущинский научный центр биологических исследований РАН" Алексей Карнаухов.

По его словам, сообщает Ura.ru, в последние годы отчетливо видны две климатические тенденции: глобальное потепление и ослабление Гольфстрима, которое и может спровоцировать резкое похолодание - на 10‑20 градусов.

"Фактически это будет означать наступление ледникового периода", - пояснил ученый.

Карнаухов напомнил, что изменения течений в Северной Атлантике ранее уже приводили к ледниковым периодам в Европе, последний из которых - Малый дриас - завершился 11 тыс лет назад и длился около тысячи лет.