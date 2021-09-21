Главная » Новости

Россию ждет ледниковый период

Россию ждет ледниковый период

В результате изменения течений на севере Атлантического океана в европейской части России может наступить ледниковый период, предупредил ведущий научный сотрудник, специалист по природным катастрофам ФИЦ "Пущинский научный центр биологических исследований РАН" Алексей Карнаухов.

По его словам, сообщает Ura.ru, в последние годы отчетливо видны две климатические тенденции: глобальное потепление и ослабление Гольфстрима, которое и может спровоцировать резкое похолодание - на 10‑20 градусов.

"Фактически это будет означать наступление ледникового периода", - пояснил ученый.

Карнаухов напомнил, что изменения течений в Северной Атлантике ранее уже приводили к ледниковым периодам в Европе, последний из которых - Малый дриас - завершился 11 тыс лет назад и длился около тысячи лет.

1225 просмотров








Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!