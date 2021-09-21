Главная » Новости

Торговый павильон горел в Азове

Торговый павильон горел в Азове

Пожар вспыхнул в одном из торговых павильонов на рынке в Азове Ростовской области, проинформировали в пресс-службе областного ГУ МЧС.

"Азов, ул. Ленина, 36 (центральный рынок), в 17:52 пожар в торговом павильоне. Площадь пожара 60 кв. м", - сообщили в ведомстве, уточнив, что в результате ЧП никто не пострадал. Уточняется, что в настоящий момент рынок не работает.

К борьбе с огнем было привлечено 30 человек личного состава и восемь единиц техники.

1190 просмотров





Вестник Кавказа

в Telegram

Подписаться



Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!