Торговый павильон горел в Азове

Пожар вспыхнул в одном из торговых павильонов на рынке в Азове Ростовской области, проинформировали в пресс-службе областного ГУ МЧС.

"Азов, ул. Ленина, 36 (центральный рынок), в 17:52 пожар в торговом павильоне. Площадь пожара 60 кв. м", - сообщили в ведомстве, уточнив, что в результате ЧП никто не пострадал. Уточняется, что в настоящий момент рынок не работает.

К борьбе с огнем было привлечено 30 человек личного состава и восемь единиц техники.