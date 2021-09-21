Библиотечное руководство наживалось на "мертвых душах" в Кокшетау

Руководители и заместитель "Городской информационно-библиотечной системы" в Кокшетау уличены в фиктивном трудоустройстве собственных родственников. Об этом рассказали в прокуратуре Акмолинской области.

В преступной деятельности участвовали десятки сотрудников учреждения и родственники руководителей, фиктивно взятые на работу. Зарплаты последних забирали себе организаторы схемы.

"Зарплата и другие выплаты похищены путем перечисления на основании поддельных заявлений на карточные банковские счета руководства и других работников", - цитирует сообщение прокуратуры Sputnik Казахстан.

Кокшетауский городской суд приговорил директора и ее заместителя к штрафу на общую сумму 3,8 млн тенге (почти $9 тыс), они также пожизненно лишены права занимать посты на государственной службе и организациях.