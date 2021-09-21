Меркель рассказала, чем займется на пенсии

Канцлер Германии Ангела Меркель сообщила о том, что после сложения полномочий останется жить в Берлине, а не Гамбурге, как ранее сообщал ряд СМИ.

Напомним, что Меркель решила уйти из политики после выборов в бундестаг в 2021 года. По итогам выборов 26 сентября будет сформировано новое правительство ФРГ, а также выдвинут новый канцлер.

"Я также не переезжаю в Гамбург, о чем иногда говорится", - сказала она, выступая перед своими бывшими избирателями. Меркель также отметила, что останется проживать в Берлине и Укермарке. Там у семьи канцлера есть квартира и загородный дом. "Оттуда не так далеко ехать до моего бывшего избирательного округа", - пояснила она, отметив, что ей "не хватает Балтийского моря".