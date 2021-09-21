Посольство Туркменистана опровергло кому у Бердымухамедова

Посольство Туркменистана в России опровергло сообщения СМИ о тяжелом состоянии президента Гурбангулы Бердымухамедова, который якобы впал в кому.

В дипмиссии подчеркнули, что эти сведения "абсолютно недостоверны и не соответствуют действительности", передает РИА Новости.

В посольстве добавили, что под руководством главы государства накануне "по цифровой системе" прошло расширенное заседание кабмина, в ходе которого были рассмотрены "актуальные вопросы государственной жизни", а также ряд проектов документов.