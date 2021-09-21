"Единая Россия" одержала победу на выборах в Госдуму в Карачаево-Черкесии

Наибольшее число голосов по партспискам по итогам выборов в Госдуму в Карачаево-Черкесии отдано за "Единую Россию" - 80,06%, в одномандатном округе победил Джашарбек Узденов, за которого проголосовали 210 632 человека (78,6%), проинформировали в избирательной комиссии республики.

"Избирательная комиссия Карачаево-Черкесской республики сегодня на своем заседании утвердила результаты выборов депутатов Государственной Думы РФ, прошедших на территории республики, признав их состоявшимися и действительными", - говорится в сообщении.

Также в избиркоме уточнили, что по единому избирательному округу наибольшее число голосов получила "Единая Россия" - за нее проголосовали 215 309 человек (80,06%), на втором месте КПРФ с 13,02%, затем следуют "Справедливая Россия" и КПРФ с 2,01% и 1,88% соответственно.