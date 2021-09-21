Думские выборы: как голосовал Кавказ

ЦИК РФ огласил итоги парламентских выборов после обработки 100% протоколов на выборах в Госдуму. Самые высокие проценты партия власти набрала в республиках Северного Кавказа, что позволило экспертам сделать вывод о патриотичности и консерватизме избирателей в регион. Чеченская Республика и вовсе вышла по этому показателю в лидеры - 96,13% проголосовавших избирателей республики поддержали "Единую Россию".

На втором месте в регионе и стране оказалась Республика Ингушетия, где 85,18% избирателей отдали голоса за "ЕР", на третьем месте – Республика Дагестан с 81,18%. Примечательно, что четвертое и пятое места в рейтинге поддержки "ЕР" принадлежат также северокавказским республикам: Карачаево-Черкесии (80,06%) и Кабардино-Балкарии (79,2%). И только после них идет Татарстан с 79,01%.

Консерватизм в политических симпатиях на выборах в Госдуму эксперты объясняют не столь высоким уровнем жизни в регионе, преобладанием в обществе бюджетников над бизнесменами. Отсюда осторожность в решениях людей, зависимость их от бюрократии, полагают многие эксперты. На их взгляд, определилась общероссийская закономерность: чем меньше в регионе среднего бизнеса, тем выше поддержка партии власти, КПРФ и "Справедливой России – За правду".

Северный Кавказ не стал исключением. Только в Адыгее из всех соседних республик третье место не у "справедливороссов", а у ЛДПР. Эксперты это объясняют преобладанием славянского населения. В Адыгее только русских проживает чуть более 61% всех жителей, и многим из них близки по духу высказывания Владимира Жириновского в защиту прав русского населения страны. Соответственно, представители северокавказских народов к радикальным заявлениям ЛДПР относятся с настороженностью, что и сказалось на итогах думских выборов. Например, в Чечне партия Жириновского показала самый худший результат в стране – за нее проголосовало 0,11% избирателей, что отодвинуло ЛДПР на последнее место в списке из всех партий, принявших участие в выборах.

Не смогла завоевать симпатии избирателей республик Северного Кавказа и партия "Новые люди", которая на общефедеральном уровне прошла в Госдуму. В регионе у нее результаты весьма скромные. Самый высокий процент поддержки в Адыгее – 2,78%, во всех остальных республиках он ниже единицы. У либерального "Яблока" результаты еще хуже – правые силы давно потеряли своих избирателей на Северном Кавказе.

Эксперт по избирательному процессу Мурат Ольмезов говорит, что непопулярность либеральных идей на Северном Кавказе наблюдается с 1990-х годов: "Это был период особых испытаний для народов нашего региона. Вооруженные конфликты в Чечне, осетино-ингушское противостояние в Пригородном районе, напряжение в отношениях между карачаевцами и черкесами, кабардинцами и балкарцами… Все эти процессы люди связывали с либеральным правительством Бориса Ельцина. На "Яблоко", как на рафинированную либеральную партию, сегодня люди возлагают часть ответственности за грубые просчеты демократов 1990-х".

Еще одной особенностью нынешней избирательной кампании, по мнению Ольмезова, стала пассивность в дни голосования – трудно было на участках отыскать наблюдателей, помимо представителей КПРФ и порой ЛДПР. "Вспоминаю свою работу наблюдателем на выборах в 1990-х годах, - рассказывает Ольмезов. – Тогда я жил в Карачаево-Черкесии, хорошо помню, как мы тщательно готовились к голосованию. Пытались предусмотреть все – на случай, например, внезапного отключения электричества, каждый из нас принес фонарик, чтобы вместе осветить помещение; мы даже распределили свои участки в помещении. Мы контролировали каждый метр в зале, в котором шло голосование, не менее трех человек шло вслед за выносной урной. На всех участках присутствовало примерно около 20 наблюдателей от нашего кандидата. Тщательно проверяли протоколы. Допустить фальсификацию при таком контроле было практически невозможно. На нынешних выборах я такой работы наблюдателей не видел", - заключил эксперт.

Наибольшую заинтересованность в контроле над голосованием продемонстрировали представители партии Геннадия Зюганова, уточняют северокавказские наблюдатели. Возможно, поэтому коммунисты удержали второе место во всех республиках Северного Кавказа, кроме Чечни и Ингушетии – у вайнахских народов по-прежнему власть коммунистов ассоциируется с трагической депортацией в середине прошлого века.