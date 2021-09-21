ЦИК обнародовал предварительное распределение мандатов в Госдуме

Партия "Единая Россия" по итогам прошедших 17-19 сентября выборов в Госдуму РФ получила, по предварительным данным о распределении мандатов, 324 кресла в нижней палате парламента, следует из данных Центризбиркома РФ.

По федеральным спискам у ЕР 126 мандатов, по итогам выборов по одномандатным округам - 198. Это означает, что партия набирает конституционное большинство в Госдуме, передает "Интерфакс".

Занявшая второе место КПРФ в общей сложности получила 57 депутатских портфелей, в том числе 48 по федеральному избирательному округу.

У "Справедливой России - За правду" в Думе будет 27 депутатов, 19 из которых проходят по федеральным спискам.

ЛДПР "завоевала" 21 депутатский мандат, большую часть - 19 - по федеральному округу.

Партия "Новые люди", впервые попавшая в парламент, получила сразу 13 мандатов, все по федеральным спискам.

По одному депутату попали в парламент по одномандатным округам от "Гражданской платформы", "Родины" и Партии Роста. Кроме того, в работе Госдумы будут участвовать пять самовыдвиженцев.