США выделят дополнительные $10 млрд на борьбу с голодом в мире

Президент США Джо Байден заявил в ходе своего выступления на 76-сессии Генеральной ассамблеи ООН, что Вашингтон выделит дополнительные $10 млрд на борьбу с голодом.

"США берут на себя обязательство направить $10 млрд на преодоление голода и инвестиции в продовольственные системы как дома, так и за границей", - цитирует главу Белого дома РИА Новости.

Напомним, 76-я сессия Генеральной ассамблеи ООН начала свою работу 14 сентября. Неделя высокого уровня сессии ГА ООН пройдет с 21 по 27 сентября в Нью-Йорке. На ней выступят главы примерно 110 государств, более 50 глав правительств и более 20 министров иностранных дел.