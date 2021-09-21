Главная » Новости

Тегеран выразил соболезнования в связи с трагедией в Перми

Тегеран выразил соболезнования в связи с трагедией в Перми

Иран выражает соболезнования в связи со стрельбой в Пермском государственном университете, соответствующее заявление официального представителя МИД ИРИ Саида Хатибзаде опубликовано на сайте ведомства.

Иранский дипломат выразил соболезнования семьям жертв и пожелал пострадавших скорейшего выздоровления.

Напомним, 18-летний студент накануне открыл стрельбу в здании Пермского госуниверситета, в результате погибли шесть человек, ранены были 24.

1135 просмотров





Вестник Кавказа

в Instagram

Подписаться



Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!