Байден: США вернутся к иранской ядерной сделке, если …

Соединенные Штаты вернутся к соблюдению норм иранской ядерной сделки в том случае, если Тегеран поступит так же. Об этом заявил президент США Джо Байден.

"Соединенные Штаты сохраняют приверженность тому, чтобы не допустить обладания Ираном ядерного оружия", - сказал Байден он в ходе выступления на ежегодной 76-й сессии Генассамблеи ООН.

По его словам, "вместе с группой "Пять+1" Вашингтон готов работать путем дипломатии над возвращением Ирана к соблюдению (соглашения) при условии, что Иран поступит так же", передает ТАСС.