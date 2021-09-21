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Байден: США вернутся к иранской ядерной сделке, если …

Байден: США вернутся к иранской ядерной сделке, если …

Соединенные Штаты вернутся к соблюдению норм иранской ядерной сделки в том случае, если Тегеран поступит так же. Об этом  заявил президент США Джо Байден.

"Соединенные Штаты сохраняют приверженность тому, чтобы не допустить обладания Ираном ядерного оружия", - сказал Байден он в ходе выступления на ежегодной 76-й сессии Генассамблеи ООН.

По его словам, "вместе с группой "Пять+1" Вашингтон готов работать путем дипломатии над возвращением Ирана к соблюдению (соглашения) при условии, что Иран поступит так же", передает ТАСС.

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