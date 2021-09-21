Азербайджанская студия выпустила бесплатную игру в стиле Skyrim

Азербайджанская студия AzDimension выпустила бесплатный пролог фэнтезийной RPG Axilon: Legend of Artifacts. Игра основана на одноименной книге писателя Тимура Азизова.

Действие игры происходит в мире Аксилон, в котором различные королевства жили в мире и согласии, пока тtмный властелин Сайрус не вмешался в хрупкий баланс. Бросить вызов Сайрусу и защитить мир должен молодой парень Алвутар.

В бесплатной пробной версии доступны три локации: лес, пещеры и снежная долина. На пути персонаж столкнется с разнообразными врагами, каждый из которых, как утверждают разработчики, обладает уникальной атакой и навыками.

Пролог доступен для скачивания в сервисе Steam. На данный момент неизвестно, когда студия намерена выпустить полную версию игры.