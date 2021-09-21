В Чечне уменьшится число жителей в оползневых зонах

Почти четыре миллиарда рублей будет выделено в 2022-2024 годах из федерального бюджета на переселение граждан из оползневых зон в Чечне. Из этой суммы более 2,2 млрд рублей предусмотрено на 2024 год, Об этом говорится в пояснительной записке к проекту федерального бюджета.

"Ассигнования предусмотрены в 2022 году в объеме 789,1 млн рублей, в 2023 году - в объеме 889,1 млн рублей, в 2024 году - в объеме 2 289,1 млн рублей", - цитирует ТАСС.

В настоящее время в республике в зоне воздействия оползневых процессов проживают до 23 тыс человек.