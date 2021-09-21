Дошкольников экстренно вакцинируют от полиомиелита в Ферганской области

Массовая вакцинация от полиомиелита детей в возрасте 4-5 лет стартовала накануне в Ферганской области Узбекистана в связи со случаями заражения диким вирусом в Афганистане и Таджикистане. Такое сообщение распространила санитарно-эпидемиологическая служба региона.

В общей сложности медики рассчитывают привить свыше 120 тыс малышей.

"Вакцинация против полиомиелита вакциной ИПВ (инактивированная полиомиелитная вакцина - ред.) будет проводиться с 20 по 30 сентября. В настоящее время необходимые вакцины и шприцы уже доставлены в центры вакцинации", - цитирует начальника ведомства Анваржона Ярулина Sputnik Узбекистан.

Он уточнил, что перед прививкой дети проходят медицинское обследование, после инъекции медики будут наблюдать за их состоянием в течение трех дней.

По данным ВОЗ, в соседних Афганистане и Таджикистане в сентябре произошел 31 случай заражения диким полиомиелитом.