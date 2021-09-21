Сочинский нацпарк закрылся для посетителей из-за непогоды

Национальный парк Сочи закрыл свои рекреационные объекты в связи с резким ухудшением погоды. Об этом сообщили в пресс-службе нацпарка.

"На основании штормового предупреждения управления гражданской обороны и защиты населения администрации Сочи и начавшейся грозы с ливнем, во избежание несчастных случаев, с 21 сентября 2021 года недоступны для посещения все рекреационные объекты и объекты историко-культурного наследия, расположенные на территории Сочинского национального парка", - поведала пресс-служба нацпарка.

Как отмечается, объекты будут закрыты до улучшения погодных условий.

Ранее власти Сочи предупредили горожан и гостей курорта о резком ухудшении погоды. Согласно прогнозам синоптиков, в ночь с 21 на 22 сентября и утром 22 сентября в Сочи местами ожидаются ливни и гроза.