Жительница Ингушетии поживилась более 2,3 млн бюджетных рублей при благоустройстве Сунжи

Правоохранители установили причастность жительницы Ингушетии к хищению средств из бюджета, такое сообщение опубликовано на сайте ГУ МВД по республике.

Деньги были выделены для реализации муниципального контракта на благоустройство общественной территории в городе Сунжа в рамках нацпроекта "Формирование современной городской среды".

"По мнению правоохранителей, свыше 2 млн 340 тыс рублей из этих средств похищены путем внесения в акты о приемке выполненных работ формы КС-2 сведений, не предусмотренных условиями соответствующего муниципального контракта", - пояснили в МВД.

Открыто уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ.