Заявления американского посла в Ереване: провокация США или амнезия дипломата?

"Самоопределение народа Нагорного Карабаха было и остается одним из основных принципов урегулирования конфликта", - заявила в интервью Общественному телевидению Армении посол США в Ереване Линн Трейси. Трехстороннее заявление президентов России, Азербайджана и премьер-министра Армении, подписанное 9-10 ноября прошлого года, госпожа Трейси назвала "перемирием".

Ранее Трейси уже не раз выражала мнение, что считает конфликт между Арменией и Азербайджаном неурегулированным, но последнее свое интервью она "усилила" высказыванием о праве на самоопределения "народа Нагорного Карабаха". Очевидно, что этим термином американский дипломат наградила не азербайджанцев, в ходе 44-дневной Отечественной войны освободивших свои земли от почти 30-летней армянской оккупации, а именно сторонников этой самой оккупации из армянской общины Карабаха.

Издание Caliber отмечает, что в Баку этот американский месседж из Еревана расценили однозначно: подобными высказываниями посол США открыто поддерживает сепаратизм, реваншизм и подогревает соответствующие настроения в Армении, давая ложные надежды ее расстроенному прошлогодним поражением населению. Издание задается вопросом имеют ли США моральное право говорить о своей роли в разрешении карабахского конфликта. Приоритетным это направление для Вашингтона никогда не было.

Полгода назад "Вестник Кавказа" опубликовал "Сенсационное признание экс-посла МГ ОБСЕ: "Мы все понимали, что единственное решение – война"". В статье для сайта The International Conflict Resolution Center бывший сопредседатель от США Минской группы Ричард Хогланд откровенно рассказывает: "Когда я вышел на пенсию после 30 лет работы в Государственном департаменте США, меня попросили вернуться к работе в качестве временного сопредседателя Минской группы от США с января по сентябрь 2017 года, поскольку предыдущий сопредседатель от США неожиданно вышел на пенсию. Хотя я никогда не работал дипломатом в Армении или в Азербайджане, Южный Кавказ не был для меня terra incognita".

"Если честно, когда мне предложили стать временным сопредседателем от США, я сначала немного колебался - в Госдепартаменте такая должность не рассматривалась как карьерный рост. Говоря откровенно, этот пост обычно занимал дипломат, находящийся в ожидании обещанной полноценной посольской должности, или тот, кому нужно было поработать до пенсии, - признается Хогланд. - Мы останавливались в пятизвездочных отелях, где жили в апартаментах на представительском этаже, что давало нам доступ к частной столовой и полноценному бару без дополнительных затрат; ели в лучших ресторанах. Но, откровенно говоря, было достигнуто очень и очень немногое".

Бездействие посредников и непримиримая позиция армянской стороны год назад привели к войне, завершившейся победой Азербайджана. Теперь никакой "Нагорно-Карабахской республики" (даже в ее былом, никем непризнанном виде) не существует. Есть лишь небольшая территория, остающаяся под контролем российских миротворческих сил. И на этом фоне американский посол вдруг вспоминает о "праве на самоопределение" народа и о "статусе" территории.

Создается впечатление, что весь минувший год Линн Трейси провела в полнейшей изоляции, в местах, куда не доходят никакие новости. Целый год попросту выпал из нее жизни. Амнезия считается симптомом серьезных расстройств, правда, в данном случае непонятно, стоит говорить о патологических расстройствах конкретного человека или всей американкой внешней политики на кавказском направлении. Если первое, то еще полбеды; но если второе, то стоит ожидать дальнейших непредсказуемых шагов со стороны США в регионе.