Кремль подтвердил подготовку визита Эрдогана в Россию

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков подтвердил подготовку визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Россию.

"Визит готовится", - сказал он, отвечая на вопрос о том, намерен ли российский лидер Владимир Путин провести с турецким коллегой переговоры в ходе его визита в Россию.

Ранее сообщалось, что о возможности личных переговоров лидеров информировала канцелярия турецкого лидера. Планируется, что Путин и Эрдоган проведут переговоры в Сочи 29 сентября.