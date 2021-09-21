Набиуллина: достойные пенсии - один из приоритетов государства

Председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина заявила, что сожалеет о крайне неудачной формулировке своего заместителя по вопросу поддержки пенсионеров. По ее словам, обеспечение достойной пенсии граждан является одним из приоритетов государства.

"Большая часть тех, кто уже вышел на пенсию или выходит сейчас, не имели возможности делать накопления на старость. И, конечно, это один из приоритетов государства - обеспечить для всех достойную пенсию", - цитирует главу Банка России ТАСС.

Набиуллина отметила, что ЦБ РФ со своей стороны работает над развитием негосударственных пенсионных фондов и над повышением устойчивости финансовой системы. Она пояснила, что это позволит будущим пенсионерам формировать долгосрочные накопления, а также предоставит возможность получать доход от тех накоплений на счетах в банках, инвестиционных счетах, которые у них есть, не беспокоясь о сохранности средств.

При этом глава Банка России акцентировала внимание на том, что эти усилия являются дополнением к государственной пенсионной системе.

Напомним, ранее первый зампред ЦБ РФ Сергей Швецов заявил, что действующим пенсионерам помогать довольно поздно. Он отметил, что необходимо стимулировать граждан к моменту выхода на пенсию полагаться не только на государство, но и на капитал, сформированный в течение жизни.