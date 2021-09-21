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Захарова подтвердила участие Кабулова в переговорах с назначенным талибами* премьером Афганистана

Захарова подтвердила участие Кабулова в переговорах с назначенным талибами* премьером Афганистана

Спецпредставитель президента России по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов участвовал во встрече в Кабуле с назначенным запрещенным в РФ радикальным движением "Талибан" председателем временного правительства Афганистана муллой Мохаммадом Хасаном Ахундом, эти сведения подтвердила официальный представитель МИД Мария Захарова.

По ее словам, на данный момент "пока не завершены все контакты".

"Мы дадим более подробное сообщение по итогам этих контактов, оно будет опубликовано в том числе на сайте министерства (иностранных дел РФ - ред.)", - пояснила дипломат.

Ранее сегодня представитель "Талибана" Ахмадулла Муттаки написал на своей странице в Twitter, что Ахунд в Кабуле проводит переговоры с представителями России, Китая и Пакистана.

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