"Единая Россия" одержала победу на выборах в Госдуму в Адыгее

Согласно данным Центральной избирательной комиссии Адыгеи, "Единая Россия" побеждает на выборах в Госдуму с 66,45% голосов после обработки 100% протоколов.

На втором месте – КПРФ (14,57%), ЛДПР (6,54%),"Справедливая Россия – За правду" (3,94%),"Новые люди" (2,78%) и РПСС – 1,03%. Остальные партии набрали менее 1%, говорится в сообщении республиканского ЦИК.

Уточняется, что по одномандатному округу победу одержал самовыдвиженец Владислав Резник. Явка на думские выборы в республике составила почти 68%.